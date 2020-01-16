Автомобиль с россиянами повредил бетонное ограждение и вылетел с моста в реку

В центре Челябинска водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с моста в реку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, ночью 16 января 22-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение и электроопору, и повредил ее, после чего машина опрокинулась с моста в реку Миасс. В больницу доставили водителя и двух пассажирок 16 и 15 лет.

В пресс-службе городского управления здравоохранения сообщили, что пострадали четыре человека — водитель и три пассажира такси. В ведомстве уточнили, что в больницу доставили двоих мужчин 21 и 22 лет, а также двух девушек 15 и 16 лет. Они получили черепно-мозговые травмы.

В 2017 году в Петербурге таксист не справился с управлением, и автомобиль с двумя пассажирами упал в реку Мойка. Машина плавала в ледяной воде около получаса, после чего людей выловили спасатели и доставили в больницу. Все это время они звали на помощь и кричали, что не умеют плавать. На момент спасения салон почти полностью был заполнен водой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru