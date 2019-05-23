Россиянин остановил автобус после сердечного приступа у водителя

В Кургане пассажир остановил автобус после того, как у водителя случился сердечный приступ за рулем. Об этом очевидцы случившегося сообщили в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 22 мая. Пассажиры автобуса рассказали, что во время движения водителю неожиданно стало плохо, он начал биться в конвульсиях. В этот момент потерявшая управление машина резко выехала на встречную полосу. «Кто-то из пассажиров среагировал вовремя, нажал на тормоз, открыли дверь», — добавили очевидцы.

Издание URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает, что 50-летний мужчина скончался уже в машине скорой помощи. Причины смерти устанавливаются; предположительно, водитель умер из-за болезни сердца.

В августе 2017 года в Тольятти водитель умер за рулем рейсового автобуса и въехал в столб. Очевидцы отметили, что мужчине, который вез смену рабочих на завод, стало плохо с сердцем.

Летом 2016 года сообщалось, что в Новокузнецке водитель автомобиля Nissan March из-за случившегося с ним за рулем эпилептического припадка наехал на пятерых пешеходов. В результате аварии пять женщин в возрасте от 42 до 76 лет были госпитализированы с различными травмами.

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