Россиянам назвали оптимальное время для сезонной замены шин

Оптимальное время для сезонной замены шин с летних на зимние — когда среднесуточная температура опускается ниже 5-7 градусов по Цельсию. Такой совет россиянам дал автомобильный эксперт Егор Васильев, передает «Прайм».

По словам Васильева, это рекомендуют все производители шин. При этом он призвал не забывать, что самые низкие температуры обычно бывают вечером, ночью и утром, а днем дорожное покрытие может прогреться до самых высоких температур — это может повлиять на поведение зимних шин. С учетом этого надо скорректировать манеру управления автомобилем и вести его как можно спокойнее и аккуратнее.

Эксперт напомнил, что своевременная замена шин по сезону — один из важнейших факторов безопасности на дороге, потому что они удерживают автомобиль. Васильев добавил, что необходимо проверять их состояние — все шипы должны быть на месте, а остаточная высота проектора должна составлять не менее трех миллиметров, хотя для полноценной работы «лучше больше».

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