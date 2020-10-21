В России создадут открытый список злостных нарушителей ПДД

В России создадут открытый список с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Открытая цифровая платформа ГИБДД появится в начале 2021 года. Об этом сообщили ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — уточнили в МВД.

Платформа позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных внесут как россиян, так и иностранцев, нарушивших ПДД. Других подробностей в министерстве не привели.

Ранее в октябре ГИБДД назвала не грозящее штрафом нарушение водителей. Если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не обязан уступать дорогу, и его нельзя штрафовать.