В России предложили запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом

В России следует запретить пользоваться каршерингом водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения (ПДД). С таким предложением выступил глава ГИБДД Михаил Черников в интервью изданию «Аргументы и факты».

Как отметил Черников, рост популярности каршеринга привел к тому, что управляющие арендованными машинами водители стали чаще попадать в ДТП, поскольку они считают, что «"обезличенный" автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме».

«Важно повышать требования к пользователям услуги каршеринга. Например, путем запрета управлять арендованным автомобилем, если водитель был неоднократно замечен в противоправном поведении за рулем», — пояснил он.

По словам главы ГИБДД России, чтобы бороться со злостными нарушителями, каршеринговые компании должны создать специальные базы данных, а в случае необходимости — направлять запросы в Госавтоинспекцию для проверки отдельных лиц на предмет лишения права управления и наличия грубых и систематических нарушений ПДД.

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