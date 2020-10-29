Онищенко высказался об эффективности масок в борьбе с коронавирусом

Тканевые маски — хорошая альтернатива медицинским в защите от коронавируса, заявил экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Его слова передает «Интерфакс».

Он пояснил, что в слюне находится 90 процентов всех вирусов, а задача маски как раз и состоит в том, чтобы остановить капельки слюны, которые выбрасываются при дыхании или разговоре. «Их ткань задерживает, это эффективно», — сказал Онищенко.

Депутат напомнил, что единственное средство индивидуальной защиты от коронавируса, которое гарантирует безопасность от вирусов — специальный изолирующий костюм. Однако, по его словам, такой цели никто не ставит, главное, безопасно использовать тканевые маски — регулярно стирать и проглаживать горячим утюгом.

В России с 28 октября начал действовать всеобщий масочный режим. Маску обязательно надевать при входе в лифт, общественный транспорт, такси, а также при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек. В Роспотребнадзоре отметили, что в случае нарушения россиянами предписаний, местные власти будут вынуждены вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса. Отказаться от масок, по словам главы ведомства Анны Поповой, можно будет отказаться только в начале массовой вакцинации.