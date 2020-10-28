Путин пообещал регионам миллиарды рублей на маски и тесты на коронавирус

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить регионам 10 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Деньги пойдут на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на покупку средств индивидуальной защиты, в том числе масок, на тесты на коронавирус и улучшение материально-технической базы.

Глава государства также сообщил, что правительство разработало предложения по обеспечению бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно. Он потребовал незамедлительно выделить на эти цели более пяти миллиардов рублей.

Глава государства также призвал членов правительства и глав регионов повысить внимание к проблеме коронавируса, как того требует обстановка. По его словам, если в регионах необходимо разворачивать дополнительные койки для больных COVID-19, это нужно это делать.