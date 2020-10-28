Голикова рассказала Путину о проблемах с медпомощью в Омске

Правительство в курсе проблем и сбоев в работе здравоохранения Омской области и других регионов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала в ходе онлайн-совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале «России 24».

«Что касается бригад, которые мы направляем в регионы. Я назвала регионы, где мы работали и работает. Буквально вчера и сегодня это Курганская и Омская области. Мы видим проблемы там с оказанием медицинской помощи и со сбоями в работе системы, поэтому мы продолжим эту работу», — отреагировала Голикова.

Она добавила, что власти договорились с Первым МГМУ имени Сеченова, что специалисты вуза будут постоянно консультировать медперсонал, обучать его и помогать оказывать помощь пациентам.