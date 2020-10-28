Минздрав отреагировал на привезенных к омскому министерству пациентов с COVID-19

В Омске должна быть проведена тщательная проверка информации, согласно которой врачи не смогли госпитализировать пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Так Мурашко отреагировал на сообщения о том, что врачи привезли пациентов к зданию Минздрава Омской области из-за нехватки мест в больницах. Он добавил, что во время роста заболеваемости респираторными инфекциями регионы должны уделять максимум внимания оказанию как стационарной, так и амбулаторной медицинской помощи, четко выстраивая маршрутизацию.

«В этой ситуации любые элементы давления недопустимы», — заключил министр.

Вечером 27 октября сообщалось, что в Омске две машины скорой помощи приехали к зданию регионального Минздрава с пациентами. Врачи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и заявили, что не могут передать больных в стационар. Они объяснили, что не могут определить на лечение пожилую россиянку с 80 процентами поражения легких — ее отказались принять несколько больниц. В Минздраве Омской области подтвердили РБК, что к зданию приехали две машины скорой, в одной из них были пациенты в тяжелом состоянии.

Утром 28 октября стало известно, что пациентов госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2, в региональном Минздраве организовано служебное расследование.

По последним данным в Омской области выявлено 15 006 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 11 917 пациентов, умерли 402. Всего в России с начала пандемии коронавирусом заразились 1 547 774 человека, 1 158 940 человек выздоровели, еще 26 589 умерли.