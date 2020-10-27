Скорая помощь привезла больных COVID-19 россиян к зданию Минздрава

В Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального Минздрава из-за недостатка мест в больницах. Об этом сообщает местный портал «Город55».

Врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных россиян. «Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут», — пояснила сотрудница скорой помощи.

По информации издания, сотрудники скорой помощи не могли определить на лечение пожилую женщину с 80 процентами поражения легких. Бригада медиков возила ее по всему городу, пытаясь устроить их на лечение, однако больницы отказывали из-за нехватки свободных мест.

Позднее в Минздраве Омской области подтвердили РБК, что к зданию ведомства приехали две машины скорой помощи. В одной из них находились пациенты в тяжелом состоянии, и еще одна без пациентов.

В середине октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил резервный коечный фонд для пациентов с коронавирусом. По словам главы ведомства, в стране развернуто 182 тысячи мест для больных COVID-19, из них заполнено 162 тысячи. Он добавил, что максимальный показатель койко-мест для зараженных коронавирусом составлял 184 тысячи.

По последним данным, в Омской области выявлено 15 006 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 11 917 пациентов, а 402 скончались.