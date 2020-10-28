Доставленных на скорой помощи к зданию Минздрава россиян госпитализировали

Пациентов, которых скорая помощь привезла к зданию Минздрава Омской области из-за нехватки мест в больницах, все-таки госпитализировали. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе региона.

Их положили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. По факту происшествия в министерстве здравоохранения региона начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль.

Вечером 27 октября две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального Минздрава. Врачи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения.

В частности, сотрудники скорой помощи не могли определить на лечение пожилую женщину с 80 процентами поражения легких. Бригада медиков возила пациентку по всему городу, пытаясь устроить ее на лечение, однако больницы отказывались принять новую больную.

По последним данным, в Омской области выявлено 15 006 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 11 917 пациентов, а 402 скончались. С начала пандемии в России COVID-19 выявлен у 1,54 миллиона россиян. Из них 1,15 миллиона человек выздоровели, еще 26 589 скончались.