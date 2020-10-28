Губернатор дал день на поиск виновных в инциденте со скорыми в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил в течение дня найти виновных в инциденте со скорыми в Омске, которые привезли пациентов с подозрением на коронавирус к местному Минздраву. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания», — заявил Бурков. Он добавил, что итоги проверки должны быть предоставлены сегодня, чтобы ситуация не повторилась, и пообещал, что решения по результатам расследования также будут приняты сегодня.

Кроме того, Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, которая отвечает за оказание населению скорой медицинской помощи, на период служебного расследования. На проверку работы в данной области выделено семь дней, результаты должны быть предоставлены губернатору не позднее 5 ноября, говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что В Омске должна быть проведена тщательная проверка информации о привезенных к министерству пациентах. Омск посетят замглавы федерального министерства Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, передает ТАСС.

27 октября сообщалось, что в Омске две машины скорой помощи приехали к зданию регионального Минздрава — врачи заявили, что не могут передать больных в стационар. В частности, речь шла о пожилой женщине с 80 процентами поражения легких — ее отказались принять несколько больниц. В Минздраве Омской области подтвердили РБК, что к зданию приехали две машины скорой, в одной из них были пациенты в тяжелом состоянии. Утром 28 октября стало известно, что пациентов госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №2.