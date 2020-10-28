Кремль отреагировал на инцидент со скорыми в Омске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непозволительным инцидент со скорыми в Омске, где несколько часов не могли госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус. Его цитирует РИА Новости в среду, 28 октября.

«Надо, чтобы вообще ситуация до этого не доходила. Нужна оперативная реакция прежде всего руководителя регионов», — сказал он.

По словам Пескова, сбои в работе системы могут быть на фоне роста числа случаев коронавируса, но необходимо их минимизировать. В целом, по его словам, ситуация в здравоохранении позволяет России «чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы».