Замминистра здравоохранения Омской области отстранили из-за скандала со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков на фоне скандала со скорыми временно отстранил замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

В пресс-службе уточнили, что отвечающая за оказание скорой медицинской помощи Малова отстранена до окончания служебного расследования. Глава региона также инициировал внутреннюю проверку в местном Минздраве.

«Поручено в течение семи дней, начиная с 28 октября 2020 года, провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части полномочий по организации работы скорой медицинской помощи», — отмечается в сообщении. Результаты проверки должны будут представить не позднее 5 ноября.

27 октября сообщалось, что в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за недостатка мест в больницах. В частности, туда доставили пожилую женщину с 80 процентами поражения легких — ее отказались принять несколько лечебных учреждений. В Минздраве Омской области подтвердили РБК, что к зданию приехали две машины скорой, в одной из них были пациенты в тяжелом состоянии. Утром 28 октября стало известно, что пациентов поместили в больницу скорой медицинской помощи №2.