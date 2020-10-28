Путину доложили об иссякающем запасе лекарств от COVID-19 в части регионов

Некоторые регионы России плохо обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты от COVID-19 — запаса хватит на две недели и менее. Об этом доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, трансляция которого идет на YouTube-канале «России 24».

Голикова призвала региональные власти обратить на проблему иссякающих запасов «самое серьезное внимание» и добавила, что правительство жестко мониторит ситуацию.

На том же совещании Голикова заявила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19 — в пяти субъектах заполненность составляет 95 процентов. Ситуация с коронавирусом в стране продолжает усложняться, на данный момент она нестабильна в 18 регионах, подчеркнула вице-премьер.

Путин напомнил губернаторам об их ответственности за ситуацию с коронавирусом в регионах. Он добавил, что им не стоит забывать об этом, несмотря на мониторинг из Москвы. Он поручил Голиковой отправить комиссии для проверки жалоб на работу системы здравоохранения в пандемию.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах и зафиксирован новый рекорд по смертности пациентов с COVID-19 — 346 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 26 935 пациентов, выздоровел 1 171 301.