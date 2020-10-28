Президент России Владимир Путин напомнил губернаторам об ответственности за ситуацию с коронавирусом на местах. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством, передает ТАСС.

«Мы отслеживаем ситуацию в каждом регионе, но о своей ответственности не забывайте», — сказал он.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой отправить в регионы комиссии для проверки жалоб, связанных с работой системы здравоохранения в период пандемии.

23 октября российский лидер обратился к главам регионов с призывом осторожно подходить к вопросу введения жестких карантинных ограничений из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он также напомнил, что в первую очередь власти должны обеспечивать безопасность людей.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольший суточный прирост наблюдается в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Московской области (505).