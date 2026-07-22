Жители российского города начали ловить рыбу в лужах

В Челябинске начали ловить рыбу в лужах из-за паводков

Жители Челябинска начали ловить рыбу в лужах в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог».

Такая возможность появилась после обильных ливней. В центре города появились глубокие лужи. Так, «река» образовалась на месте дороги и тротуара у моста на Северо-Крымской улице. На опубликованных кадрах запечатлен мужчина с удочкой. Он рассказал, что уже достал из воды две небольшие щуки.

На фоне подтоплений мэр Челябинска Алексей Лошкин предложил перестроить дороги под мостом на улице Северо-Крымской. В настоящее время проезд на участке перекрыт с обеих сторон от реки Миасс. На Шершневском водохранилище после обильных дождей увеличили сброс воды. Уровень реки поднялся, и из-за этого затопило дорогу.

Ранее мощные дожди накрыли Урал, где был зафиксирован 40-летний рекорд по количеству выпавших осадков.