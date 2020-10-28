Голикова поручила привлечь студентов-медиков к работе с больными COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минобрнауки привлечь студентов старших курсов медвузов к работе с больными COVID-19. Об этом она заявила на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Минобрнауки совместно с регионами [поручено] обеспечить привлечение студентов старших курсов и профессорско-преподавательского состава медицинских курсов и медицинских факультетов (...) не только для работы с ковидными больными, но и для работы в рамках первичного звена здравоохранения», — сказала Голикова.

По ее словам, на данный момент в борьбу с коронавирусом вовлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и примерно 500 педагогов.

Ранее Голикова заявила, что в 16 регионах России сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19. Она уточнила, что в пяти субъектах заполненность коек составляет 95 процентов, а ситуация в стране продолжает осложняться.

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая заражения коронавирусом и зафиксирован новый рекорд по смертности пациентов с COVID-19 — 346 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 26 935 пациентов, выздоровел 1 171 301.