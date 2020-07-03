Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы

Абитуриентам, которые принимали непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, дадут льготы, с которыми им будет проще поступить на программы ординатуры в медвузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Добровольцам, которые не менее 150 часов участвовали в мероприятиях по борьбе с распространением инфекции, начислят дополнительно по 20 баллов при поступлении. Тем, кто во время непосредственно занимал должности медицинского персонала минимум 30 дней и лично вел зараженных коронавирусом пациентов, начислят по 30 баллов.

Для того, чтобы получить назначенные льготы, выпускникам будет необходимо заверить и предоставить соответствующие документы.

По данным Минздрава, более 25 тысяч студентов медвузов работали в больницах во время эпидемии COVID-19. Еще почти 38 тысяч проходили практику в специализирующихся на этом вирусе госпиталях. Также около шести тысяч волонтеров-медиков помогали добровольно.

В конце апреля сообщалось, что в одной из больниц Улан-Удэ заразившихся коронавирусом врачей и медсестер заменили медиками из других медучреждений, а также студентами старших курсов профильных вузов.

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