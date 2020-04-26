В российской больнице заменили заразившихся коронавирусом медиков

В Городской больнице №4 в Улан-Удэ, где были выявлены случаи заражения коронавирусом среди медицинских работников, провели замену персонала. Об этом заявил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам Цыденова, в больницу прибыли 23 врача и 40 медсестер из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города. Заразившихся ранее медиков отправили на обсерваторию.

«Персонал заменили кадрами из других больниц, поэтому работа медучреждения продолжается. Там у нас вышли, в том числе и ветераны-медики, а также студенты старших курсов Медицинского института Бурятского государственного университета, а также врачи частных медицинских центров вызвались помочь в такое сложное время», — отметил глава республики.

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Он выразил уверенность в том, что в 4-й больнице удастся все локализовать, а также определить контактировавших с зараженными. «Проведем профилактические мероприятия и, надеюсь, ситуация будет взята под контроль», — добавил Цыденов. По словам главы, в Бурятии 1,5 тысячи медицинских работников привлечены для борьбы с пандемией.

«Мы понимаем всю важность, незаменимость, ту роль, которую сейчас медицинские работники играют. Все общество переоценило врачей, важность врачей и важность самой профессии. Сами все медицинские работники, весь персонал системы здравоохранения, который так или иначе связан с борьбой с коронавирусом, работает на самом деле от души, самоотверженно. Большое им спасибо за это», — заключил он.

Ранее Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе. По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина, после чего заразились их коллеги.

По последним данным, в Бурятии за сутки выявлено 23 новых случая коронавируса, 10 из них в городской больнице №4. Всего в республике подтверждены 217 случаев заражения.

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