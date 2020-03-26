Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Министерство обороны России построит до 15 мая 16 военных инфекционных центров. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Так Шойгу ответил на поручение премьер-министра Михаила Мишустина, который поручил обеспечить «скорейшее возведение» инфекционных центров. По словам премьера, военная медицина должна быть готова противодействовать инфекции.
По словам Шойгу, центры планируется построить в два этапа. Ожидается, что до 30 апреля будут введены восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. До 15 мая планируется завершить строительство оставшихся восьми центров. Где они будут расположены, не уточняется.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса. Начиная с 25 марта войска Центрального и Западного военных округов проведут проверку готовности к распространению инфекции. В ней примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-космические войска.
По данным на 26 марта, в России выявлено 840 зараженных коронавирусом, новые случаи зафиксировали в 18 регионах страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения