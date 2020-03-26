Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Министерство обороны России построит до 15 мая 16 военных инфекционных центров. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Так Шойгу ответил на поручение премьер-министра Михаила Мишустина, который поручил обеспечить «скорейшее возведение» инфекционных центров. По словам премьера, военная медицина должна быть готова противодействовать инфекции.

По словам Шойгу, центры планируется построить в два этапа. Ожидается, что до 30 апреля будут введены восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. До 15 мая планируется завершить строительство оставшихся восьми центров. Где они будут расположены, не уточняется.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса. Начиная с 25 марта войска Центрального и Западного военных округов проведут проверку готовности к распространению инфекции. В ней примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-космические войска.

По данным на 26 марта, в России выявлено 840 зараженных коронавирусом, новые случаи зафиксировали в 18 регионах страны.

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