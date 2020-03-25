В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение Западного военного округа.

По его данным, начиная с 25 марта войска Центрального и Западного военных округов проведут проверку готовности к распространению коронавируса. В ней примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-космические войска.

Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа.

Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В них приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты, воздушно-космические силы, главное военно-медицинское управление и военная полиция, которая обеспечивала безопасность подразделений. Были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и грузов.

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