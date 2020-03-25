В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение Западного военного округа.
По его данным, начиная с 25 марта войска Центрального и Западного военных округов проведут проверку готовности к распространению коронавируса. В ней примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, ракетные войска стратегического назначения и воздушно-космические войска.
Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа.
Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В них приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты, воздушно-космические силы, главное военно-медицинское управление и военная полиция, которая обеспечивала безопасность подразделений. Были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и грузов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения