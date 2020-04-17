Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом

В Бурятии во время строительства медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, которым занимается Министерство обороны России, девять человек заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Интерфакс» рассказала замруководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.
Отмечается, что все рабочие — гражданские, из военных никто не заболел. В настоящее время на карантин поместили 60 человек.
По словам Кузьминой, заразить строителей мог глава подрядной организации, прилетевший в Бурятию из Тюмени около недели назад. При этом известно, что он совершал пересадку на авиарейс в Москве и, возможно, именно там заболел Covid-19. Замруководителя Роспотребнадзора по республике также рассказала, что у него появились характерные для данной инфекции симптомы, а через некоторое время тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Заражения, выявленные на стройке, никак не повлияют на темп работы, заявила Кузьмина. В планах закончить строительство многофункционального медицинского центра к 30 апреля. Кроме того, ввести объект в эксплуатацию хотят еще раньше — 28 апреля.
16 апреля Минобороны впервые назвало число зараженных коронавирусом в армии — в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ). Причиной стал контакт одного из военнослужащих за пределами училища.
За последние 24 часа в России зафиксировали 4 070 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по состоянию на 17 апреля общее число инфицированных в стране увеличилось до 32 008.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения