Строители медцентра при Минобороны заразились коронавирусом

В Бурятии во время строительства медицинского центра в военном городке Сосновый Бор, которым занимается Министерство обороны России, девять человек заразились коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, «Интерфакс» рассказала замруководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

Отмечается, что все рабочие — гражданские, из военных никто не заболел. В настоящее время на карантин поместили 60 человек.

По словам Кузьминой, заразить строителей мог глава подрядной организации, прилетевший в Бурятию из Тюмени около недели назад. При этом известно, что он совершал пересадку на авиарейс в Москве и, возможно, именно там заболел Covid-19. Замруководителя Роспотребнадзора по республике также рассказала, что у него появились характерные для данной инфекции симптомы, а через некоторое время тест-система показала положительный результат на коронавирус.

Заражения, выявленные на стройке, никак не повлияют на темп работы, заявила Кузьмина. В планах закончить строительство многофункционального медицинского центра к 30 апреля. Кроме того, ввести объект в эксплуатацию хотят еще раньше — 28 апреля.

16 апреля Минобороны впервые назвало число зараженных коронавирусом в армии — в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ). Причиной стал контакт одного из военнослужащих за пределами училища.

За последние 24 часа в России зафиксировали 4 070 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по состоянию на 17 апреля общее число инфицированных в стране увеличилось до 32 008.

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