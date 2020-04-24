Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В 82 регионах России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных — в Москве (2957), Московской области (611) и Петербурге (253). Более 100 случаев также зарегистрировано в Дагестане (113). Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных в его Telegram-канале.

5849 новых случаев коронавируса зафиксировано в 82 регионах страны за сутки по состоянию на 24 апреля

В Нижегородской области зафиксировано 94 случая, в Краснодарском крае — 84, в Ростовской области — 64 случая, в Мурманской области — 60. В Челябинской области — 57, в Орловской — 47, в Рязанской — 46, в Тульской и Самарской областях — 44. В Чувашии 43, во Владимирской и Ярославской областях — 42, в Новосибирской области и Хабаровском крае — 41.

В Ленинградской области и Мордовии — 39, в Ингушетии — 38, в Курской области — 37, в Брянской, Тамбовской областях и Приморском крае — 35, в Северной Осетии, Башкирии и Свердловской области — 33, в Пермском крае — 31, в Воронежской области — 30. В Тверской области и Марий Эл — 29, в Оренбургской области — 28, Белгородской области и Ставропольском крае — 26, в Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ульяновской области — 25. В ЯНАО — 23, Красноярском крае — 22, в Астраханской, Волгоградской и Пензенской областях — по 21.

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В Калининградской области и Чечне — по 18, в Удмуртии — 17, в Костромской, Саратовской и Тюменской областях — по 16, в Псковской области — 15, в Архангельской и Новгородской областях, а также в Татарстане и Еврейской автономной области — по 14. В Смоленской области и Коми — по 11, в Калмыкии — 10.

В Вологодской и Кемеровской областях, а также в Забайкальском крае и Якутии — по 9, в Ивановской области и Алтайском крае — по 8. В Томской области — 7, в Камчатском крае — 6, в Иркутской области и Чукотском автономном округе — 5, в Бурятии — 4, в Адыгее, Хакасии и Амурской области — 3, в Карелии, Курганской области, ХМАО, Магаданской области и Крыму — по 2, в Тыве, Омской и Сахалинской областях — по одному.

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