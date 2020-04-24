Число умерших россиян с коронавирусом превысило 600

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 615, за последние сутки зафиксировано 60 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 24 апреля.

615 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 24 апреля

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах.

Накануне сообщалось о снижении темпов заражения в России. В первую очередь снижение случаев коронавируса фиксировалось в Москве.

По последним данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире новым вирусом заразились 2 708 885 человек. Пандемия охватила 185 стран. За сутки число зараженных увеличилось на

80,3 тысячи. С начала эпидемии умерли более 190 тысяч пациентов, 738 486 выздоровели.

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