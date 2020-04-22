Приехавших не по скорой россиян с коронавирусом отказались лечить бесплатно

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разъяснил особенности оплаты за лечение больных коронавирусом. Об этом пишет Vademecum.

В соответствующем письме, разосланном руководителям медучреждений и страховых медорганизаций, отмечается, что фонд не будет компенсировать стоимость лечения таких больных, если они попали в больницу не по скорой.

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Также доставка пациента бригадами скорой и неотложной медицинской помощи необходима при диагнозах «острая очаговая пневмония неосложненная» и «дыхательная недостаточность 1-2 степени с тяжелым течением». Если больной был госпитализирован по другим каналам (плановая, самотек), деньги больницам за лечение таких пациентов переводиться не будут.

Стоимость лечения одного пациента обходится системе обязательного медицинского страхования в 200–205 тысяч рублей.

Издание отмечает, что в соответствии с законодательством экстренная медицинская помощь оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. При этом отказ в ее оказании не допускается.

Врачи отмечают, что госпитализация по скорой является единственным способом сдержать распространение заболевания. Также бригады скорой позволяют распределить пациентов по больницам, оптимально задействовав коечный фонд.

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