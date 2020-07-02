Названо условие переноса учебного года в российских вузах

Перенос учебного года или продолжение занятий в дистанционном формате рассматриваются в том случае, если в России начнется вторая волна коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает РИА Новости в четверг, 2 июля.

По его словам, перенос учебного года — это «уж совсем критический вариант», на который хоть и не рассчитывают, но к нему готовятся. С большей вероятностью обучение начнется в вузах онлайн и продлится в таком формате около двух месяцев. «Но вместе с тем это может быть и совершенно в разных регионах по-разному», — добавил Афанасьев, подчеркнув, что пока планируется начать учебный год в привычном формате 1 сентября.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах новый учебный год начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме. «Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — сказал министр, подчеркнув, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!