Россиянка объявила голодовку против поборов и травли сына в школе

Жительница Екатеринбурга Татьяна Соловьева вторую неделю держит голодовку в знак протеста из-за поборов и травли в школе №120, где учится ее сын. Женщина записала видеообращение и опубликовала его на своем YouTube-канале.

«Я требую независимого расследования по всем преступлениям, которые совершались в стенах гимназии №120 в отношении моего ребенка. Поборы, все-таки, может кто-нибудь найдет там. А то как бы вот они есть, но как бы их и нет. Но травят-то детей из-за поборов как раз-таки. Требую, чтобы преступления в гимназии №120 не замалчивали, провелось справедливое расследование, следствие провелось и виновные были наказаны», — говорит женщина на видео.

По словам Соловьевой, голодовка — «крайняя мера протеста». Она рассказала, что учителя травят ее ребенка за отказ сдавать деньги на нужды школы и настраивают других учеников против него, а психологи, директор и контролирующие органы игнорируют ситуацию. Женщина также рассказала, что с ней никто не связывался, кроме инспектора по делам несовершеннолетних, которая пообещала провести у них дома проверку.

В разговоре с изданием «Подъем» Соловьева сообщила, что противостояние с учебным заведением длится уже два года, но решение начать голодовку она приняла после очередного ответа на свое обращение «из департамента образования или прокуратуры». Она добавила, что с ней связывался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области и сказал, что решение проблемы надо перенести до августа.

Издание отметило, что в ситуацию вмешался Следственный комитет, ведомство начало проверку в гимназии.

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