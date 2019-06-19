Протестующий против «Юнармии» школьник объявил голодовку

Ученик гимназии №622 в Санкт-Петербурге Леонид Шайдуров третий день держит голодовку после своего задержания за одиночный пикет у здания городского комитета по образованию. Об этом 16-летний юноша рассказал Znak.com.

Отмечается, что 17 июня Шайдуров стоял час возле ведомства с плакатом «Голодовка», после чего полицейские забрали его в отделение. По его словам, к автозаку его волокли за ноги по асфальту. «Теперь я еле хожу, у меня травмирована нога», — отметил подросток.

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В ОВД он пробыл четыре часа, пока не приехали родители. Школьник просил у задержавшего его полицейского стакан воды, но в ответ ему предложили «пить из уборной».

По словам Шайдурова, он будет голодать, пока чиновники не отреагируют на три требования школьного профсоюза «Ученик», в котором он состоит: запрет деятельности «Юнармии» в школах, прекращение преследования учеников за их политические взгляды и обеспечение школьников бесплатным питанием. Юноша добавил, что аналогичные пикеты 24 июня пройдут в нескольких крупных российских городах, в том числе в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и Кирове.

Профсоюз школьников «Ученик» образовался в декабре 2018-го, Шайдуров был одним из его создателей. Цель организации — изменение системы образования и решение проблем учащихся, таких, как право на свободную форму одежды и снижение учебной нагрузки.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, его штабы есть во всех 85 регионах страны. За участие в «Юнармии» школьникам добавляют до 20 баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

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