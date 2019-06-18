Работники российского хлебозавода остались без зарплаты и объявили голодовку

Работники Сергиево-Посадского хлебокомбината объявили сухую голодовку, требуя выплатить им зарплату за несколько месяцев, пишет «Новая газета».

Одна из 48 протестующих по имени Татьяна сообщила изданию, что им не оплатили работу за последние четыре месяца — с февраля по май. «В начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат вообще перестал работать. С подключением ресурсов сейчас есть продвижение, а вот зарплату так и не платят», — добавила она.

Ранее сотрудники неоднократно предупреждали работодателя, что начнут голодовку, если им не выплатят долг. Утром 17 июня им в очередной раз пообещали в ближайшие несколько дней перечислить месячную зарплату. Не поверив начальству, рабочие отказались уходить с предприятия и пообещали ночевать в заводской столовой, пока не получат деньги.

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Замдиректора завода Михаил Ляпушкин в разговоре с «Новой газетой» признал, что до сих пор обещания по выплатам выполнять не удавалось, но недавно у завода нашелся новый инвестор. 17 июня он оплатил газ и к 20 июня обещал заплатить 165 работникам в общей сумме около четырех миллионов рублей, то есть каждому в среднем по 24 тысячи. Общий долг предприятия перед сотрудниками — 14 миллионов.

Директор хлебзавода Сергей Крыжевский пояснил РИА Новости, что люди получат зарплату, когда заработает комбинат. «Мы готовы им месячную зарплату дать, но нам нужно запустить предприятие. Планируем на днях его запустить. Ситуация должна выровняться», — уточнил он. По его словам, потенциальный покупатель продукции найден, и это позволит запустить производство.

Подмосковное управление Следственного комитета начало проверку, возбуждено уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поручил разобраться в ситуации.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственной компании «Настюша», которая в феврале 2018-го была признана банкротом. Из-за этого у завода возникли трудности со сбытом продукции. В начале мая 2019-го из-за долгов завод отключили от газа, света и воды. Предприятие находится в стадии банкротства, введено внешнее управление.

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