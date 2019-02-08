Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте

В Санкт-Петербурге около двух десятков метростроевцев, работавших в ночную смену, заявили, что не выйдут из шахты до полного погашения долга по зарплате. Об этом рассказал ТАСС руководитель одной из бригад.

«Более 600 сотрудников "Управления-15 Метрострой" не получили зарплату за декабрь 2018 года», — отметил он и уточнил, что это одна из субподрядных организаций ОАО «Метрострой», занимающаяся строительством станции метро «Театральная» в центре города.

В конце декабря прошлого года из шахты той же строящийся станции, как пишет агентство, отказались выйти около трех десятков сотрудников «СМУ-11 Метрострой», которым не платили зарплату всю осень. Объявленная ими голодовка была прервана в первый же день после разговора с руководством организации.

В январе правительство Санкт-Петербурга расторгло три из четырех контрактов на строительство трех линий метро из-за некачественных работ по планированию. После этого более полутора тысяч метростроевцев написали коллективное письмо исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову, в котором попросили оказать помощь в получении ими зарплаты. С этими целями город уже перечислил предприятию 179 миллионов рублей — на выплаты сотрудникам за декабрь..

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