Работники золотодобывающих предприятий Вексельберга объявили забастовку

На Камчатке работники предприятия «Камголд» вслед за коллегами из компании «Аметистовое» намерены объявить забастовку, так как их не устраивают условия оплаты труда. Об этом пишет местный ресурс «Кам 24», со ссылкой на заявление заместителя председателя профсоюза компании Александр Кожевников.

По его словам, проблемы на предприятии начались в текущем году. «Людям урезали зарплаты: многим оформили низший разряд и выплачивают по нему минимальный размер оплаты труда. При этом все положенные надбавки, выплаты, а порой и премии, включают в этот минимум», — рассказал Кожевников. «И это уже не вопрос наших пожеланий, сколько бы мы хотели получать, на мой взгляд, это прямое нарушение законодательства. Однако контролирующие органы отказываются реагировать на обращения — прокуратура отправляет нас в трудовую инспекцию, которая отсылает нас в суд», — говорит он.

По словам Кожевникова, в компании подняли нормы выработки золота, хотя сейчас его содержание в руде на месторождении сократилось в разы. Это решение, по словам профсоюзного активиста, привело к снижению премий работников.

31 октября ряд СМИ сообщал о том, что на золоторудном месторождении Аметистовое (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) на Камчатке 78 горняков несколько дней бастуют из-за невыплаты премий. Вахтовые рабочие требуют вернуть им зарплаты в 3–4 тысячи долларов, которые выплачивались несколько лет назад. Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту обращений трудового коллектива, а губернатор Камчатки Владимир Илюхин прервал отпуск и вылетел на полуостров.

Оба предприятия входят в состав компании «Золото Камчатки» (в свою очередь, входит в группу «Ренова»), владеющей 9 лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой свыше 12 миллионов тройских унций (более 375 тонн) золота. В настоящий момент производство драгоценного металла ведётся на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое». За год компания добывает более 5 тонн золота.