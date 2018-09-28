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Бизнес-делегация из Гонконга провела деловые встречи в Москве и Санкт-Петербурге

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В Москве и Санкт-Петербурге состоялась серия деловых встреч участников бизнес-делегации из Гонконга с руководителями министерств и ведомств России, а также с главами крупных российских компаний. Организатором деловой миссии выступил Фонд Росконгресс. Об этом говорится в сообщении фонда.

В рамках визита для членов делегации были организованы деловые встречи с потенциальными бизнес-партнерами. Первое рабочее мероприятие состоялось в формате встречи российских деловых кругов и участников бизнес-миссии из Гонконга. Китайские бизнесмены и инвесторы впервые прослушали презентационные выступления глав ведущих российских компаний и получили реальные предложения о партнерстве.

Встречу с инвесторами провели: советник президента РФ Антон Кобяков, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, губернатор ХМАО Татьяна Комарова, председатель совета директоров АО «Тинькофф банк» Олег Тиньков и ряд руководителей крупного российского бизнеса разных отраслей.

Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг рассказал о ходе реализации проекта инновационного центра «Сколково» и пригласил бизнесменов из Гонконга к сотрудничеству в области науки и развитию современных технологий. Он сообщил, что около двух тысяч стартапов самых различных направлений уже запущены и функционирует при поддержке фонда «Сколково». «Россия богата не только своими недрами и ресурсами, но и, главное, своими талантливыми людьми. В России уникальные ученые, но мы пока не всегда умеем конвертировать их передовые разработки в полноценные рыночные продукты — именно в этом ключевая задача „Сколково“, — сказал Виктор Вексельберг. — Мы стараемся создать бизнес-среду, способствующую привлечению российских и иностранных инвестиций для создания инновационных продуктов, конкурентоспособных на мировом уровне».

Он также представил проект строительства нового международного аэропорта и крупного логистического центра на Камчатке и пригласил инвесторов к совместной работе и в этом перспективном регионе России. Глава гонконгской делегации, председатель компании Hang Lung Properties, являющейся одним из крупнейших застройщиков, Ронни Чан сообщил, что активно занимается развитием хай-тек-индустрии и планирует ознакомиться с проектами российского инновационного центра.

Участники деловой миссии заинтересовались развитием инновационной финансовой системы, которая позволит оптимизировать ведение международного бизнеса, ускорит сроки реализации проектов и повысит уровень контроля за финансовой системой внутри страны в целом.

Делегация также провела встречи с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Инвесторы были крайне заинтересованы возможностью инвестирования в развитие экономики крупных городов и регионов России. Особенный интерес вызвало развитие туристической индустрии в столице России, Москве, и культурном историческом городе — Санкт-Петербурге. «Мне нравится Санкт-Петербург, я считаю, что мы должны активно работать над значительным увеличением туристического потока из Китая. Москва мне также очень нравится. На мой взгляд, нужны значительные инвестиции в развитие ее инфраструктуры и туристической отрасли», — отметил Ронни Чан.

Участники бизнес-миссии подчеркнули, что имеют значительный опыт в развитии туристической индустрии, и сообщили, что Гонконг ежегодно посещают более 67 млн туристов. А председатель Far East Consortium International Ltd. Дэвид Чхиу подчеркнул, что хотел бы начать инвестировать в Санкт-Петербург и просит подготовить конкретные предложения.
Председатель инвестиционной и девелоперской группы компаний Bonds Group of Companies Энсон Чан пригласил Россию воспользоваться возможностями Гонконга для продвижения сельскохозяйственной продукции на китайском рынке в целом: «В России прекрасное сельское хозяйство. И необходимо развивать поставки качественной, экологически чистой российской продукции в Китай. Если российские производители начнут поставлять продукты питания в Гонконг, то это станет прекрасным маркетингом для входа на весь рынок нашей страны».

В рамках деловой миссии бизнесмены из Гонконга также обсудили возможности сотрудничества в сфере медицинского оборудования, фармацевтики, IT-индустрии, современных научных технологий, промышленного производства, транспортной сферы. Все участники делегации выразили свое желание подробнее изучить полученные предложения о сотрудничестве и выбрать формат для начала совместной работы.

«Планомерное сотрудничество между Россией и Гонконгом начато весьма успешно, и у нас есть все основания полагать, что работа данной деловой миссии позволит создать перспективные международные бизнес-проекты, — сказал советник президента РФ Антон Кобяков, подводя итоги деловой программы бизнесменов из Гонконга. — Большинство членов этой делегации были в нашей стране впервые. И, хотя многие регионы России уже сейчас успешно работают с финансовым центром Китая, необходимо сделать все возможное, чтобы расширить сотрудничество между нашими странами по всем возможным бизнес-направлениям».

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