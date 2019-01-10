«Метрострой» подал иски к властям Петербурга из-за срыва строительства метро

Одна из ведущих строительных организаций Санкт-Петербурга ОАО «Метрострой» обратилась в суд с двумя исками к правительству Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечает издание, компания требует 1,1 миллиарда рублей у комитета по строительству и 849 миллионов рублей — у Дирекции транспортного строительства (ДТС). Претензии «Метростроя» связаны с тем, что подрядчик в течение долгого времени не мог получить рабочую документацию для начала строительства. По данным компании, Смольный задержал выдачу разрешения на строительство и предоставил территории с задержкой.

«Фонтанка» отмечает, что требования «Метростроя» к ДТС связаны со строительством станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». При этом предприятие еще в ноябре предупреждало власти о намерении обратиться в суд. Подробностей иска к комитету по строительству издание не приводит, однако отмечает, что претензии компании к чиновникам касаются стадиона на Крестовском острове, который она достраивала.

Газета напоминает, что три новые станции петербургского метро по фиолетовой линии должны были открыться 20 декабря 2018 года. Однако в ноябре власти признали срыв сроков завершения строительства. Открытие перенесено на 27 мая 2019 года.

В правительстве города и в «Метрострое» отмечали, что одной из ключевых проблем стало заключение контракта на строительство по заниженной цене. Так первоначально одобренная Главгосэкспертизой стоимость соглашения должна была составить 34,5 миллиарда рублей, но в последний момент правительство снизило ее на 30 процентов, до 25,9 миллиарда рублей. Позже, уже в 2018 году, цена контракта была увеличена до 33,9 миллиарда рублей, однако это не помогло подрядчику уложиться в срок.



