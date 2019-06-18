Воробьев отреагировал на голодовку работников хлебозавода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заместителю председателя правительства Вадиму Хромову выехать на хлебокомбинат в Сергиево-Посадском городском округе, где образовалась задолженность по заработной плате, и разобраться в ситуации. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 18 июня.

Вопрос должен быть решен в интересах людей, подчеркнул губернатор.

В свою очередь Хромов сообщил, что сотрудники хлебокомбината получат первые выплаты до конца месяца.

По данным СМИ, работники предприятия не получали зарплату с января. В мае из-за отключения света и газа производство остановилось. 48 человек объявили на голодовку.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту зарплатных долгов, которые к настоящему времени составляют более 14 миллионов рублей.

