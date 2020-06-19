В России запустили сервис для поступления в вуз онлайн

Минобрнауки России запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Абитуриенты смогут использовать сервис для подачи документов в 54 российских университета через портал госуслуг.

«Стартовал суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Первыми подать документы в вуз в дистанционном формате через сервис "Госуслуги" смогут жители Дальневосточного федерального округа в 09:00 по местному времени (02:00 по московскому). Для них, а потом и для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами, будет доступна услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ», — приводит агентство слова представителя ведомтсва.

18 июня сообщалось, что российским абитуриентам разрешили поступать в вузы онлайн в этом году.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ и вступительные экзамены провести в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защита дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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