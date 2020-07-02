В России вылечилось 65 процентов зараженных коронавирусом

В России за сутки выздоровели 6047 зараженных коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего вылечились почти 429 тысяч человек. Это 65 процентов от общего числа инфицированных за весь период эпидемии.

Больше всего излечившихся за день насчитывается в Москве (1055), Петербурге (849), Подмосковье (750). Следом идут Красноярский край, Нижегородская область; 100 и более пациентов выписаны в Ханты-Мансийском округе, Туве, Карачаево-Черкесии, Свердловской, Тульской областях, на Камчатке.

Всего в стране выявлена 661 тысяча фактов инфицирования; 222,5 тысячи человек остаются активными носителями вируса; 9683 заразившихся умерли.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предсказал вспышку коронавируса, спрогнозировал вторую волну эпидемии в России. По его словам, она начнется на две недели позже, чем в Европе, где сейчас наблюдается рост заболеваемости из-за ослабления ограничений.

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