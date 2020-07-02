Роспотребнадзор проверил россиян на антитела к коронавирусу

Исследование иммунитета населения к коронавирусу SARS-CoV-2 организовано Роспотребнадзором в 23 субъектах России с разной эпидемиологической ситуацией, сообщается на сайте службы.

Среди пилотных регионов — Санкт-Петербург, Тюменская область, Хабаровский край. Там тестирование по сыворотке крови проводилось в июне среди здоровых детей и взрослых. Наличие или отсутствие перенесенного COVID-19 значения не имело.

В Петербурге обследовано 2722 человека, в Тюменской области — 2758 человек, в Хабаровском крае — 2688 человек. Какие результаты были получены, не уточняется.

Ранее сообщалось, что антитела к новому вирусу есть у 20 процентов москвичей. В тестировании приняли участие 90 тысяч жителей столицы. По данным одной из отечественных лабораторий, иммунитет к инфекции есть у каждого седьмого россиянина (15 процентов протестированных).

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