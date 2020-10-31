Иммунолог прокомментировал данные о заразности коронавируса в течение 3 дней

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал высказывание о том, что заболевшие COVID-19 максимально заразны в течение трех дней: за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. Своим мнением он поделился в эфире НСН.

Он усомнился в достоверности этих данных. «Трудно представить, как были сделаны такие выводы. Есть вероятность, что отследить этот момент можно в семьях, но все равно это сложно», — отметил иммунолог. Рассуждая о контагиозности после проявления симптомов, Жемчугов заявил, что способность вируса передаваться от заболевшего другим людям зависит от лечения и формы болезни.

Врач призвал не принимать во внимание эти цифры и носить маски в любом случае. Кроме того, он напомнил, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть 2-3 недель.

О максимальной заразности ранее рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. По ее словам, в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна.

За последние сутки коронавирусом заразилось рекордное число россиян — 18 283. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1 599 976 человек в 85 регионах страны. Из них 1 200 560 — выздоровели, еще 27 656 пациентов с коронавирусом умерли.