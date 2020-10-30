Иммунолог назвал условие победы над пандемией коронавируса

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал условие победы над пандемией коронавируса в беседе с РИА Новости.

«Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60 процентов и выше. После 70-80 процентов — остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период», — сказал он. Специалист отметил, что в настоящее время ждать победы над пандемией от принятых мер не стоит.

Жемчугов также добавил, что главный критерий достаточности системы здравоохранения — это число умерших. «Потому что рост зараженных — это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает», — пояснил иммунолог.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19. По ее словам, в пяти субъектах заполненность коек составляет 95 процентов, а ситуация в стране продолжает осложняться.

За последние сутки в России выявили 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, при этом больше всего инфицированных за день появилось в Москве — 4906 человек. Общее число зафиксированных в столице случае заражения с начала эпидемии достигло 413 928.