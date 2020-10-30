Оценены возможные масштабы пика заболеваемости коронавирусом в России

Число заражений коронавирусом в России может достичь 20 тысяч новых случаев в сутки. Возможные масштабы пика заболеваемости COVID-19 в стране оценила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

По ее словам, после этого, скорее всего, начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации. Пшеничная добавила, что все зависит от сознательности россиян и от строгого соблюдения ими профилактических мер.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19. По ее словам, в пяти субъектах заполненность коек составляет 95 процентов, а ситуация в стране продолжает осложняться.

За последние сутки в России выявили 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, при этом больше всего инфицированных за день появилось в Москве — 4906 человек. Общее число зафиксированных в столице случае заражения с начала эпидемии достигло 413 928.