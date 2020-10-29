Кремль заявил о критической черте в борьбе с коронавирусом в регионах

Кремль фиксирует максимальную нагрузку на отечественную систему здравоохранения, в ряде регионов уже достигнута критическая черта в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 октября.

По его словам, сейчас фиксируется повышенная потребность в медицинском персонале, лекарствах. «Естественно, это все создает очень большие трудности», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сегодня все ответственные чиновники и службы работают «практически в круглосуточном режиме». Он также призвал россиян проявить ответственность и следовать рекомендациям санитарных врачей.

28 октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 16 регионах сложилась критическая ситуация с коечным фондом для пациентов с COVID-19. По ее словам, в пяти субъектах заполненность коек составляет 95 процентов, а ситуация в стране продолжает осложняться.

За последние сутки в России выявлено 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд.