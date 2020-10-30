Пандемия коронавируса усилила смертность от болезней сердца в России

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России усилилась во время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава, академик РАН Евгений Шляхто.

По его словам, такая тенденция связана не только с самим COVID-19, но и со страхом людей ходить в поликлиники.

Шляхто отметил, что в центре имени Алмазова не принимают зараженных коронавирусом, потому что существует большой поток пациентов с болезнями сердца, и им необходимо оказывать помощь. «Мы в центре Алмазова сейчас работаем так, как не работали никогда в жизни. Очередь на плановую помощь сформирована до начала 2021 года», — сказал академик.

Ранее академик указал на связь уровня счастья человека с вероятностью заболеть COVID-19. По его словам, сейчас граждан необходимо мотивировать на хорошее настроение, физическую активность, рациональное питание, чтобы создать поддержку индивидуального иммунитета.