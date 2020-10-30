Академик связал уровень счастья с заболеваемостью COVID-19

Уровень счастья влияет на заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этой связи «Известиям» рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава, академик РАН Евгений Шляхто.

«COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду», — сказал он.

Ученый считает, что сейчас необходимо мотивировать население на хорошее настроение, здоровый образ жизни, рациональное питание и физическую активность. Цель этих действий — поддержка индивидуального иммунитета. В сочетании с ограничительными и санитарными мерами это снизит риск заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями.

Академик уточнил, что сам он принимает витамины и микроэлементы. В частности, он выделил витамин D, который работает как модулятор иммунной системы и активирует Т-клеточный иммунитет.

Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк говорил, что стресс может влиять на сопротивляемость организма к различным инфекциям. Из-за нервного напряжения риск заразиться увеличивается, в том числе потому, что человек может перестать выполнять противоэпидемические требования и соблюдать дистанцию.