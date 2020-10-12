Российский врач рассказал о влиянии стресса на коронавирус

Стресс может повлиять на устойчивость организма к коронавирусу, рассказал главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он полагает, что риск заражения коронавирусом при нервных перенапряжениях увеличивается, так как стресс влияет на сопротивляемость организма к различным инфекциям. Однако это влияние можно назвать косвенным, добавил Костюк. «Стресс может менять поведение человека. Человек может сгоряча прекратить выполнять все противоэпидемические меры, не выдерживать дистанцию», — заметил он.

Ранее психолог рассказала, что тяжелее всего выход из самоизоляции дался тем, кто испытал стресс от ограничений из-за пандемии коронавируса. После отмены ограничений, уверена она, «измученный» организм получит дополнительную нагрузку.

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число случаев — в Москве (4395), Санкт-Петербурге (538) и Московской области (440).