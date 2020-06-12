Испытавших стресс на самоизоляции россиян предупредили о последствиях

Выход из самоизоляции тяжелее всего перенесут те, кто испытал стресс от ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

По ее словам, эти россияне могут вновь столкнуться с проблемами при возвращении к привычному ритму жизни. Специалист отметила, что легче всего последствия самоизоляции переносить тем, кто проводит так большую часть времени из-за своей работы, например, космонавты или экипаж подводных лодок.

Она предупредила, что организм, который не смог адаптироваться к самоизоляции, уже испытал достаточно стресса. После отмены ограничений и появлении необходимости вернуться к прежнему укладу жизни «измученный» организм получит дополнительную нагрузку.

Для улучшения самочувствия психолог порекомендовала не забывать о физической нагрузке и больше времени проводить на свежем воздухе. «Важно не игнорировать свое состояние», — подчеркнула она.

Как считает специалист, психологическая адаптация может продолжаться от двух до четырех недель. В этот период важно не винить себя в невозможности вернуться к привычной жизни с легкостью. Однако если улучшений не будет и через месяц, стоит обратиться к специалисту, добавила психолог.

Ранее россиянам посоветовали поэкспериментировать с внешностью при выходе из самоизоляции, поскольку это поможет психологически справиться с переходом «на следующий жизненный этап». Как считают эксперты, смена прически или стиля одежды являются действенным способом материализовать свое развитие и новые навыки, приобретенные во время карантина.

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