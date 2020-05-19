В России рекордно вырос спрос на психологов на фоне коронавируса

За первый квартал 2020 года спрос на профессиональную психологическую помощь в России рекордно вырос: скачок составил 400 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом с конца марта до середины мая популярность специалистов увеличилась на 69 процентов относительно 2019 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные портала Profi.ru.

При этом спрос не снизился даже во время майских праздников, хотя в прошлом году в этих числах он упал почти на 40 процентов. Эксперты считают, что такая ситуация спровоцирована общим уровнем напряженности среди населения, вызванным переживаниями из-за пандемии, экономического спада и одиночества. К этому прибавляются и эмоции, вызванные самоизоляцией, уточняет председатель Общероссийского совета по психотерапии и психологическому консультированию Марк Сандомирский.

Растут и продажи успокоительных на натуральной основе: корвалола, настоя валерианы и пустырника. Максимальный рост спроса на эти средства был зафиксирован в конце марта-начале апреля. Падение же их популярности впервые было отмечено 4 мая.

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Единственный способ связаться со специалистом из-за всеобщего режима самоизоляции — это онлайн-консультации. Во время обращения можно попросить психолога предъявить документы, свидетельствующие о наличии соответствующей квалификации. Однако, по мнению экспертов, даже самый образованный специалист не всегда может помочь — все зависит от личной совместимости.

Эксперты также уверены, что среди населения нужно повышать психологическую культуру, чтобы они знали, к кому и с какими проблемами можно обратиться. По данным исследования, за профессиональной помощью со своими проблемами в основном обращаются женщины, а не мужчины: 79 процентов против 21. Психолог Диана Волохова считает, что это спровоцировано стереотипами в воспитании мужчин, согласно которым они должны сами справляться со своими переживаниями, а обращение за помощью будет считаться проявлением слабости.

При этом насущные проблемы: финансовый кризис, болезни, семейные отношения — волнуют и мужчин, и женщин в равной степени. Эксперты полагают, что тревожность, вплоть до развития фобий, сохранится у россиян и после спада эпидемии.

Ранее психологи рассказали о положительном влиянии карантина на россиян. По их словам, самоизоляция дала людям отдохнуть, переосмыслить многие вещи и решить личностные проблемы. Такая вынужденная передышка позволяет иначе взглянуть и на свою работу, и на отношения с близкими.

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