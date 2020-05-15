Ученые обеспокоились риском суицида среди заразившихся коронавирусом

Группа ученых из Японии, у том числе специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний больницы Национального центра здравоохранения и медицины Токио, обеспокоилась риском суицида среди заразившихся коронавирусом. С соответствующим письмом они обратились к сообществу психиатров, передают «Известия».

Специалисты призвали как можно внимательнее отнестись к состоянию заболевших, находящихся на лечении в стационарах.

Ученые отметили, что во время тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году и вспышки атипичной пневмонии на Ближнем Востоке (MERS) в 2014 году инфицированные столкнулись с проблемами психического здоровья во время и после лечения в больницах. Так, у госпитализированных пациентов наблюдались суицидальные настроения, также известны реальные случаи самоубийств среди них.

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Японские ученые также изучили данные пациентов с подтвержденным коронавирусом, поступивших в Национальный центр в период с 29 января по 13 марта 2020 года. Исследователи провели интервью с теми, кто находился в больнице более 20 дней. Выяснилось, что некотрые пациенты испытывали страх перед будущим, тревогу от разлуки с близкими, предрассудки относительно заболевания и подавленность от длительного отсутствия свободы.

Кандидат психологических наук, сотрудник БФУ имени Канта Максим Кожемякин назвал работу важной для психиатрии, несмотря на небольшую выборку.

«Важными в этом письме видятся данные о том, что у опрашиваемых были приемлемые условия проживания, они не чувствовали угрозы своему финансовому положению в сложившихся обстоятельствах. А это значит, что даже в ситуации социальной защищенности может возникнуть угроза самоубийства», — подчеркнул он.

Начальник психологической службы Томского государственного университета Азамат Найман согласился, что такие последствия возможны из-за стресса, связанного с новизной болезни и отсутствием вакцины, в также страхом заразить окружающих или заболеть снова.

«Риск самоубийства — это крайнее состояние, которое складывается из многих факторов. Если болезнь отягощается существенными финансовыми потерями, тяжелым социальным положением, плохими взаимоотношениями с близкими, стигматизацией, отсутствием поддержки, сопутствующими психическими расстройствами, то такая угроза возрастает», — объяснил психолог.

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