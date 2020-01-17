Япония побила 40-летний рекорд по минимуму суицидов

В Японии впервые за 40 лет число самоубийств оказалось рекордно низким. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В 2019 году японские власти зафиксировали 19 959 случаев суицида — на четыре процента меньше, чем в 2018-м. Отмечается, что показатель впервые оказался меньше 20 тысяч, а также побил минимальный рекорд 1981 года — 20 434. В то же время данные еще могут измениться в худшую сторону во время их стандартного пересмотра в марте.

В частности, до рекордно низких показателей сократились попытки суицида среди женщин: 6022. Их стало меньше на 500 случаев. Доля самоубийств среди мужчин выше — около 14 тысяч случаев, на 350 меньше, чем в 2018-м.

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Отмечается, что чаще всего себя лишают жизни жители Токио. Помимо столицы, рекордно высокие показатели еще в двух префектурах — Осака и Сайтама.

Правительство подчеркивает, что сейчас в стране введены специальные программы по предотвращению самоубийств. За все время ведения статистики — с 1978 года — число суицидов не падало ниже 20 тысяч в год. В 2003-м оно рекордно увеличилось до 34 тысяч.

При этом часть случаев классифицируют как «кароси» — смерть от переработки. Помимо этого, к самоубийством приводят проблемы со здоровьем, а также семейные и финансовые трудности.

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