Японцев призвали поплакать

Все большее количество школ и компаний в Японии призывают учеников и сотрудников плакать, чтобы снять стресс и поддержать свое психическое здоровье. Об этом пишет The Japan Times.

По мнению экспертов, на которых ссылаются главы учреждений, слезы радости или грусти помогают снять напряжение и расслабить вегетативную нервную систему. «Плач — это самозащита от постоянного стресса», — пояснил профессор медицинского университета Ниппон Джунко Умихара.

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Газета пишет об учителе средней школы Хидефуми Ёшида, который уже более пяти лет ведет специальные уроки плача. На них он учит людей тому, как с помощью слез снять напряжение. «Если вы плачете раз в неделю, вы можете жить свободной от стресса жизнью», — говорит Ёшида. По его словам, это более эффективный способ, нежели смех или сон.

Вместе со своим коллегой из Университета Тохо он ездит по стране и дает лекции о пользе плача. В 2015 году в Японии сделали обязательными программы по проверке уровня стресса для компаний, в которых работают более 50 сотрудников. С тех пор мужчины начали получать все больше приглашений от различных фирм.

В Японии переработки и стресс часто приводят к гибели людей от переработки — кароси. Обычно причинами кароси становятся инсульты и инфаркты на рабочем месте на фоне стресса и сильнейшей усталости, однако часть этих эпизодов — именно самоубийства. Ежегодно регистрируются сотни подобных случаев, неофициально счет идет на тысячи.

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